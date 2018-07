Kaeshmaesh

Finissage Heimat als unheimliche Idylle

Fotocredits: Mila Softic

Gruppenshow

David MERAN, Micheldorf/Wien

Andrea MÜHLBACHER, Leibnitz/Graz

Hans FRAUENSCHUH, Salzburg/Wien

Felix NOLTING, Friesland/Wien,

Mila SOFTIĆ, ehem. Jugoslawien/Wien

Oksana ZMIYEVSKA, Krim/Wien,

Vernissage: 11. Juli 2018, 19 Uhr

Finissage: 18. Juli 2018, 19 Uhr



Heimat als unheimliche Idylle



Die Ausstellung hinterfragt die Imagination „Heimat“ - Diese wird noch immer allzu gerne und in nahezu jeder Kultur als nationale Selbstverständlichkeit verherrlicht – als etwas Zugehöriges, Vertrautes, Großartiges und als das Selbstgefühl stabilisierende

Idylle betrachtet, die es gegen das Fremde zu verteidigen gilt. Dieser präventive Schutzmodus erlaubt den kritischen Blick nicht.



„Heimat“ ist im psychoanalytischen Sinne die Sehnsucht nach dem Verlorenen. Sigmund Freud beschreibt in seinem Essay Das Unheimliche (1900) eben dies als das Heimliche, Verdrängte, dessen Ort das Unbewusste ist. Das Fremde ist so gesehen im Eigenen, im Inneren. Die Grenze zwischen dem Heimatlichen und dem Unheimlichen ist dort unscharf. Und schwindelerregend.



Diesem hochaktuellen und gesellschaftlich brisanten Begriff „Heimat" nähern wir uns auf unbehagliche Art und Weise. Mit rätselhaften, unsauberen, schillernden oder konfliktreichen Erfahrungen und Gedanken beschreiben wir ihn im künstlerischen

Ausdruck. Die ausgestellten Arbeiten diskutieren den Heimatbegriff in der Begrenzung und der Auflösung des Eigenen und Fremden, sie zeigen heimatliche Zerwürfnisse und die Heimkehr des Verdrängten, und setzen sich mit der Sehnsucht nach Zugehörigkeit, Heimatlosigkeit und dem Fremden in uns selbst auseinander, und nicht zuletzt provozieren sie kritische Überlegungen zu gesellschaftlichen Normen.



Wir laden ein zur Solidarisierung im Unbehagen – das Licht geht aus, es wird ein Fest.



Mila SOFTIĆ

Kuratorin, Salon EXISTENZ