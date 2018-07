Crit Cross #2. A Forum on Art Criticism

Verein K und das Belvedere 21 freuen sich über die zweite Ausgabe von Crit Cross. A Forum on Art Criticism!



Crit Cross ist eine Lese- und Diskussionsgruppe aktueller kritischer Texte über Kunst und Gesellschaft; eine Plattform kunst- und sozialkritischen Dialogs in Wien; ein Format zur Förderung des kritischen Lesens und Austauschs. Die Treffen finden alle zwei Monate in Wien statt.



Jeder ist eingeladen, einen interessanten Text der letzten zwei Monaten zur Diskussion vorzuschlagen und der Gruppe beizutreten.

Zweimal jährlich laden wir internationale KritikerInnen nach Wien ein, um ihre kritische Texte mit ihnen zu diskutieren.



Die von Klaus Speidel vorbereiteten und moderierten Diskussionen sind je nach Publikum auf Englisch oder Deutsch.



Die zwei Texte für Crit Cross # 2 sind:



Let’s be clear: "We are at war" by Mohammad Salemy, Ocula, https://ocula.com/magazine/reports/10th-berlin-biennale-lets-be-clear-we-are-at-war/ (Danke Christoph Chwatal für seinen Vorschlag)

Conversation between Steffen Mau and Uwe Vormbusch, Texte zur Kunst, Texte zur Kunst, https://www.textezurkunst.de/110/likes-and-performance/ (Danke Sabeth Buchmann für ihren Vorschlag)



Bitte senden Sie alle Fragen, Anmerkungen und Vorschläge für Texte zu Crit Cross # 3 und KritikerIn, die Sie gerne in Wien im Oktober sehen möchten an critcross@verein-k.net.





Klaus Speidel ist Bild- und Kunsttheoretiker, Kunstkritiker, Kurator und Gewinner des AICA France Preis für Kunstkritik. Im Januar 2018 gründete er mit Jelena Kaludjerović und Dejan Kaludjerović den Verein K. Er schreibt akademische Artikel, sowie Kritiken für Spike und Artpress und Texte für Kataloge (Centre Pompidou, Schirn Kunsthalle, mumok, Dom Museum …). Als Postdoktorand am Labor für empirische Bildwissenschaft der Universität Wien forscht er zu erzählenden Bildern.