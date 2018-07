frameout 2018 Eröffnungsnacht: The Rider

Fotocredits: Romar Ferry

In Koproduktion mit MQ – MuseumsQuartier Wien/Q21 eröffnet mit der Österreich Premiere THE RIDER



Der Sommer ist da und das frame[o]ut Freiluftkino bespielt an 16 Spielabenden von Juli bis September den Haupthof und den Hof 8 im MuseumsQuartier Wien. In der 11. Ausgabe zeigt frame[o]ut jeden Freitag und Samstag bei Einbruch der Dunkelheit und unter freiem Himmel heimisches und internationales Kino. Mit aktuellen Themen, spannenden Storys und überraschenden Styles. Der Eintritt ist frei.





20.30h

Live Act Month Of Sundays



21.30h

THE RIDER

von Chloé Zhao

USA 2017, 104min

Spielfilm, OmdU

Österreich Premiere



Mit Brady Jandreau, Tim Jandreau, Lilly Jandreau u.a.



Nach einem Rodeo-Unfall muss sich der junge Lakota Cowboy Brady damit abfinden, dass er nie wieder reiten darf. Zu Hause, auf der Pine Ridge Reservation in Süd Dakota, sucht er einen neuen Platz und Sinn im Leben. Doch Brady kann seinen Wunsch nach Freiheit nicht unterdrücken. So folgt er dem großen Mythos des amerikanischen Westens in neuer und überraschender Form.



Frameout Open Air Cinema

13.07. bis 01.09. jeden Freitag im Haupthof und Samstag im Hof 8 an den Boulebahnen

Open Air + Eintritt frei / Schlechtwetterlocation: MQ Arena21