spacelab_kreativ, Knöllgasse 2, 1100 Wien

Open House bei spacelab_kreativ

11.07.2018 10:00h



spacelab_kreativ lädt Jugendliche und junge Erwachsene ein, die Produktionsschule spacelab näher kennen zu lernen. Von 10-12 Uhr und von 13-14:30 Uhr kann in den Werkstätten in den Bereichen kreatives Handwerk, Textildruck (eigene T-Shirt bitte mitnehmen, wer möchte) und Fotografie mitarbeitet werden.



Für alle, die für den Herbst noch keinen Plan haben, gibt es die Möglichkeit, den Infotag um 12:30 Uhr zu besuchen und gleich im Anschluss ein Aufnahmegespräch mit einem unserer Coaches zu führen. Für Stärkung sorgen zu Mittag kostenlose Snacks und Getränke. Der von Jugendlichen mitentwickelte Energydrink Frizztea kann ebenfalls ausprobiert werden. Am Nachmittag gibt es die Möglichkeit, sich ein Henna-Tattoo machen zu lassen und bei einem Tischfußballturnier einen Preis zu gewinnen. Erwachsene sind natürlich auch willkommen...



Programm

10:00-12:00 Offene Werkstätten:

Kreatives Handwerken, Textildruck,

Lernwerkstatt

12:00-13:00 Snacks & Frizztea-Verkostung

13:00-14:30 Offene Werkstätten:

Kreatives Handwerken, Textildruck,

Fotoshooting

14:00-16:00 Henna-Tattoos

ab 16:00 Tischfußballturnier

(Anmeldungen vor Ort)



Infotag für interessierte 15-24-Jährige um 12:30 Uhr.

Präsentation für Multiplikator_innen um 13:30 Uhr.