Photo Walk: Ponte Est zum Donaukanal

Nur wenige Schritte vom KUNST HAUS WIEN entfernt sorgt der Donaukanal mit trendigen Lokalen, Bars an Sandstränden, Musik, Street Art und Urban Gardening für eine Freizeit Oase in der Stadt. Gemeinsam mit dem Fotografen Niko Havranek starten wir bei der Installation "Ponte Est" (Brücke zum Osten) von Rainer Prohaska im Innenhof des Museums.



Weiter geht es vom ruhigen grünen Teil des Kanals in die belebteren Abschnitte rund um die Urania. Dort stehen interessante Street Photography Motive im Fokus. Laue Sommerabende laden dazu ein außergewöhnliche Lichtstimmungen fotografisch festzuhalten.



Willkommen ist beim Photo Walk jeder, egal ob HobbyfotografIn oder Profi. Mit Handykamera, Spiegelreflex oder Lomo wird geknipst, gemeinsamer Nenner ist dabei die Begeisterung für Fotografie. Wer möchte, kann sich eine Kamera von Lomography ausleihen und mit analoger Fotografie experimentieren.



Termine:

21.7.18, 17:00-19:00

25.8.18, 16:00-18:00



Eintritt: 18 Euro

Dauer: 120 Minuten

Treffpunkt: Foyer KUNST HAUS WIEN

Bitte um verbindliche Anmeldung unter info@kunsthauswien.com



Jede/r Teilnehmerin kann sein/ihr Lieblingsbild an info@kunsthauswien.com senden, damit es auf dem KUNST HAUS WIEN Instagram Kanal gepostet werden kann. Das Bild mit den meisten likes gewinnt eine Kamera von Lomography. Bei einem Slideshow Abend im Herbst präsentieren wir bei einem Umtrunk die besten Fotografien aller Photo Walk