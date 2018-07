Expertinnenführung Vivian Maier

Fotocredits: Vivian Maier Selbstporträt, New York 1953

Vivian Maier

Der weibliche Blick

Expertinnenführung mit Dr. Nadja Köffler, Universität Innsbruck

Di 17.07., 18:30 Uhr



In der Expertinnenführung mit Nadja Köffler werden Vivian Maiers Fotografien mit weiblichen Sujets vor dem Hintergrund ihres feministischen Tenors betrachtet und diskutiert. Im Vordergrund stehen dabei vor allem Maiers „Beziehungs-Selbstporträts“, in denen sie sich in fotografierender Pose in Anwesenheit anderer Frauen ablichtete und folglich eine politische Stellungnahme zu den tradierten Idealbildern der Vorzeigefrau der Nachkriegsjahre anbot.



Nadja M. Köffler ist Medien- und promovierte Bildungswissenschaftlerin an der Universität Innsbruck und forscht zu medienethischen, fototheoretischen und bildepistemologischen Fragestellungen im Bereich der visuellen Soziologie. Köffler war Gastwissenschaftlerin am Beit Berl College (Israel) und der Hebrew University (Israel) sowie der Korea University (Südkorea) und der Cheongju University (Südkorea). Im Frühjahr 2019 erscheint ihre Monografie "On Both Sides of the Camera - Vivian Maiers 'Female Gaze' im Kontext weiblicher Selbstbetrachtung des 20. Jahrhunderts" im transcript Verlag.



Keine Anmeldung erforderlich.

Teilnahme mit gültigen Ausstellungsticket.