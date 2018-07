Adria Wien, Salztorbrücke, 1020 Wien

Cycle Cinema Club

14.07.2018 20:15h



Besucht uns am Donaukanal und erlebt einen Open Air Kino Abend der besonderen Art. Beim CycleCinemaClub müssen nämlich Vier von euch in die Pedale treten, um den Projektor und die Tonanlage mit Strom zu versorgen. Der Rest lehnt sich im Liegestuhl zurück und genießt den Film auf der Leinwand. Zwischendrin kann dann einfach gewechselt werden! :)



Die Radstation am Donaukanal ist den gesamten Sommer für euch geöffnet.