Frühstücksgespräch #5: Let's talk about Künstler*innenhonorare!

„Pay the Artist now!“ bringt die IG Bildende Kunst eine zentrale Forderung auf den Punkt. Doch wie steht es um Ausstellungs- und andere Honorare für bildende Künstler_innen? Wo liegen die (finanziellen) Herausforderungen in Ausstellungsräumen, die von Künstler_innen selbst geleitet werden? Was sind Beispiele guter Praxis? Wir wollen die aktuelle Praxis öffentlich diskutieren.

Bei gedecktem Frühstückstisch laden wir zu Diskussion und Erfahrungsaustausch ein. Zum Auftakt jedes Frühstücks sorgen eingeladene Gäst_innen für Diskussionsanstöße. Last but not least fragen wir: Wie lassen sich faire Honorare durchsetzen und etablieren, wie können wir gemeinsam daran arbeiten?



Ein Frühstücksgespräch mit Diskussionsimpulsen von:

Alexandra Grausam (das weisse haus)

Annette Suedbeck (Vienna Secession)

Moderation: Vasilena Gankovska (IG Bildende Kunst)



Künstler*innen und auch alle anderen Interessierten sind herzlich eingeladen, ihre Erfahrungen mit Künstler*innenhonoraren einzubringen und mitzureden!



Vasilena Gankovska

ist bildende Künstlerin, Vorstandsmitglied der IG BILDENDE KUNST und seit 2016 zuständig für die Galerie IG BILDENDE KUNST.



Alexandra Grausam

leitet den Kunstverein das weisse haus, das Atelier- und Residenceprogramm studio das weisse haus, ist die Projektleiterin von AWAY - a project around residencies und Mitglied in Beiräten und Jurys sowie im Aufsichtsrat der Kunsthalle Wien.



Annette Südbeck

Kunstwissenschaftlerin, seit 2002 als Kuratorin und seit 2014 zudem als Geschäftsführerin in der Secession tätig.



Die Frühstücksgespräche zu Fragen rund um Bezahlung künstlerischer Arbeit basieren auf einer Idee von Iris Christine Aue (bildende Künstlerin, 2014-2016 Vorstandsmitglied der IG BILDENDE KUNST). Im Sommer 2016 fanden die ersten drei Frühstücksgespräche statt.



#paytheartistnow #igbildendekunst