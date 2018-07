Judith Fegerl: in charge

Fotocredits: Foto: Judith Fegerl

Buchpräsentation

Judith Fegerl im Gespräch mit Nina Tabassomi



„Im Bürotrakt des Taxispalais kennzeichnet der in schwarzen Buchstaben direkt auf die (rund­ herum) schon mehrmals weiß gestrichene Wand aufgebrachte Schriftzug ‚Leitung‘ das Büro der Direktorin. Bei meinem ersten Treffen mit Nina Tabassomi, die ihre Funktion im Taxispalais gerade angetreten hatte, habe ich ein Foto von eben diesem Schriftzug gemacht, dessen Bedeutung(en) sich nicht nur in den Titel der Ausstellung, sondern auch in die Substanz des Museums einschrieb(en).“ Judith Fegerl



„Judith Fegerls Arbeiten verhalten sich zum Ausstellungsraum wie Trans­formatoren. Ihre Skulpturen, architektonischen Operationen und Raum­zeichnungen schalten sich in die Substanz des Ausstellungsraums hinein. Sie gestalten diesen Raum, anstatt ihn als Habitat und Plattform für die eigenen Arbeiten zu begreifen. Zum Teil sind sie ortsspezifisch entstanden, zum Teil (in ihrer Konzeption) bereits vorhanden, in beiden Fällen aber sind sie ortsagitativ und -­integrativ. Körper, die jenseits unserer Materialvorstellungen und Denkmatrix liegen, nehmen provokant, schön und brutal Form an.“ Nina Tabassomi



Der Katalog folgt der Einzelausstellung Judith Fegerl in charge im Taxispalais Kunsthalle Tirol. Er bezeugt und diskutiert sowohl nachhaltige als auch flüchtige Eingriffe in die Struktur der Kunsthalle.

Judith Fegerl in charge, 1. Juli — 27. August 2017, kuratiert von Nina Tabassomi, Direktorin, Taxispalais Kunsthalle Tirol



Judith

Fegerl

in

charge

mit Texten von Nina Tabassomi, Simone Menegoi und Alexandra Grausam

80 Seiten

Deutsch / English

Gestaltung: grafisches Büro

Format: 26 x 22 cm

VfmK – Verlag für Moderne Kunst

ISBN 978-3-903228-85-6

Preis: 20,— EUR

Mit freundlicher Unterstützung des Bundeskanzleramts und des Otto Mauer Fonds.