Kunst im öffentlichen Raum Niederoesterreich

Tina Frank: Media Lu(n)z

Wir laden herzlich ein

zur Eröffnung



Media Lu(n)z

Tina Frank

Freitag, 27. Juli 2018, 17.30 Uhr

im Mehrzwecksaal der Neuen Mittelschule Lunz am See



Es sprechen

Martin Ploderer

Bürgermeister der Gemeinde Lunz am See

Julia Lacherstorfer und Simon Zöchbauer

Intendanz wellenklaenge lunz am see

Claudia Slanar

Kuratorin und Kunsthistorikerin

Anton Erber

Abgeordneter zum NÖ Landtag

in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner



Möglichkeit zum Konzertbesuch:

Arve Henriksen feat. Trio Mediæval & Rolf Lislevand (NO)

Pfarrkirche Lunz am See, 19.30 Uhr

Arve Henriksen (Trompete), Anna Maria Friman (Gesang), Linn Andrea Fuglseth (Gesang), Jorunn Lovise Husan (Gesang), Rolf Lislevand (Laute)

Die Einladungskarte ermöglicht den Konzerteintritt zum ermäßigten Preis von € 14,50 statt € 23,– solange der Vorrat reicht. www.wellenklaenge.at



Shuttlebus ab 15 TeilnehmerInnen von Wien nach Lunz am See, ab Wien zwischen Universität und Rathauspark. Abfahrt: 15.00 Uhr, Rückfahrt: 21.45 Uhr

Um Anmeldung wird gebeten bis 25. Juli 2018 unter +43 (0) 2742 9005 13504 oder publicart@noel.gv.at.



Neue Mittelschule Lunz am See

Schulstraße 5

3293 Lunz am See

Standort Geodaten: 47.861925, 15.028780