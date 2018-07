Kunstraum NOE

Finissage: The Two Halves of Martha Wilson's Brain

Fotocredits: © Martha Wilson, Makeover, 2015. Photos by Kathy Grove and Richard Avedon, compositing artist Kathy Grove. FINISSAGE und Kuratorinnenführung



Kuratorin Felicitas Thun Hohenstein führt durch die Ausstellung

"The Two Halves of Martha Wilson’s Brain" (Beginn 17.00H).



Die Schau macht die Produktivität einer subversiven, konsequenten Verfahrensweise der Künstlerin sichtbar, die über vier Dekaden ihre künstlerische Arbeit im Wechselverhältnis mit ihrer Zusammenarbeit und Förderung anderer Künstler_innen, mit dem Franklin Furnace Archive als Plattform, zu einem tragfähigen Netzwerk feministischer, gesellschaftlicher und ästhetischer Fragen werden lässt.

Ausgesuchte Dokumente des Archives und ein repräsentativer Querschnitt des Oeuvres der Künstlerin treten in der Ausstellung in ein produktives Wechselverhältnis, das leichter Hand als Kartographie für eine Geschichte feministischer Performance gelesen werden kann.



Keine Anmeldung erforderlich, Teilnahme kostenlos.



Kuratiert von: Felicitas Thun Hohenstein

Ausstellungsdisplay: Dorit Magreiter

Dauer der Ausstellung : FR 08 06 – SA 28 07 2018