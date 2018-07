Volkskundemuseum Wien

dotdotdot: Christiana Perschon

Bei dotdotdot 2017 wurde Christiana Perschon für ihren Film NOEMA der Publikumspreis verliehen. Ein Teil des Preises ist eine Carte blanche für die Kuratierung eines Kurzfilmprogramms. Auf der Leinwand tritt Christiana Perschon nun in Dialog mit ihren »Visual Mothers«, drei Frauen, die ihren Werdegang als Filmemacherin besonders geprägt haben: Linda Christanell, Mara Mattuschka und Barbara Hammer.



Open Air Filmscreening & Talk mit Christiana Perschon, Mara Mattuschka und Linda Christanell.





PROGRAMM



NOEMA • Christiana Perschon • AT 2014 • 29’

DOUBLE 8 • Christiana Perschon • AT 2016 • 3′

DAS BIN NICHT ICH, DAS IST EIN BILD VON MIR • Christiana Perschon • AT 2018 • 9′

CEROLAX II • Mara Mattuschka • AT 1985 • 3′

NABELFABEL • Mara Mattuschka • AT 1984 • 4′

ES HAT MICH SEHR GEFREUT • Mara Mattuschka • AT 1987 • 2′

ES WAR EIN MERKWÜRDIGER TAG • Linda Christanell • AT 1979 • 7′

OPTIC NERVE • Barbara Hammer • US 1985 • 12′



Ticketpreis frei wählbar: Pay as you can!

Bei Schönwetter Open Air im Garten, bei Schlechtwetter im Großen Saal.



Freitag ist barriereFREItag!

Filme in Originalfassung mit deutschen Untertiteln (HoH), Moderation und Filmgespräch mit Übersetzung in Gebärdensprache (ÖGS)