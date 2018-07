Kunstraum Retz, Kremserstraße 16, 2070 Retz

Attr-Aktion! Die Faser des Papiers

07.07.2018 18:00h



VERNISSAGE: 07.07. 18:00

08.07. 14:00 - 18:00 offenes Papierschöpfen

08.07. – 02.09. 2018 Ausstellung

Hitzezeiten: offen Freitag 17:00-19:00 / Samstag 17:00-19:00



Papier als bildhauerisches Material in Zeiten der totalen Papierverschwendung und Digitalisierung.

Papier als Medium der analogen Kommunikation und als Gegenpart zum Virtuellen wird erst greifbar wenn man es in den Händen hält oder direkt davor steht. Also Vor-Ort sein ist angesagt!



Papier ist auch eine geeignete Metapher für ein Netzwerk.

Die Fasern im Verbund werden durch verschiedene geheimnisvolle Kräfte zusammengehalten, lösen sich im Wasser wieder auf und bilden mit anderen Fasern wieder neue Blätter.



Teilnehmenden KünstlerInnen : Frank Balve, Raphael Grotthuss, Olivier Hölzl, Annamaria Leiste, Ines Seidel, Michael Wegerer.



kuratiert von Papierwerk Glockenbach in Kooperation mit Kunstraum Retz