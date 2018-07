Notgalerie Seestadt

Operation Jane Walk - Lecture Performance

Fotocredits: Andreas Perkmann Berger

Am nächsten fußballfreien Sonntag nützt die notgalerie den Großbildschirm des PUBIC VIEWINGs am Urbanen Feld / Aspern Nord für eine Lecture-Performance:



In Operation Jane Walk wird die digitale Kampfzone eines dystopischen Mehrspieler-Shooters zur Landschaft für einen Stadtspaziergang. Leonhard Müllner und Robin Klengel zweckentfremden die aggressive Umgebung zum Schauplatz für eine architekturgeschichtliche Tour durch Manhattan. Die Skyline der Seestadt Aspern bildet dabei den Hintergrund für einen neuerlichen Rundgang der beiden digitalen Flaneure, begleitet von der Architektin Eva Sommeregger und der Autorin Barbi Marković. Als Begleitmusik gibts ein Barbecue, die Ausstellung in der notgalerie ist ebenfalls geöffnet!



Operation Jane Walk wurde bei den Vienna Shorts 2018 zum besten Österreichischen Films gekürt! Eine einmalige Gelegenheit, diesen Stadtspaziergang in voller Länge und in seinem Ursprungsformat als Performance live zu sehen!



Programm:

16:30 OPERATION JANE WALK Lecture Performance

19:30 Vorfilmreihe "Der Springende Punkt" von T. Brandstätter & A. Maurer

20:00 Sommerkino "Toni Erdmann" von Maren Ade - Eintritt frei



Als Einstimmung hier der Trailer zu OPERATION JANE WALK

https://vimeo.com/265579191



notgalerie / Erreichbarkeit

U2 Aspern Nord



www.notgalerie.at

ein Projekt von Reinhold Zisser

Co-Kurator 2018 Christoph Schwarz



(c) Artwork: Andreas Perkmann Berger



Mit freundlicher Unterstützung von: KÖR Kunst im öffentlichen Raum Wien / Bundeskanzleramt / Otto Mauer Fonds / Basis Kultur Wien / Die Angewandte / Bezirk Donaustadt / aspern die Seestadt Wiens / @3420 aspern development AG / SeeLab / Strandbar Herrmann