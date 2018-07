Stadtkino im Künstlerhaus

Sundown Cinema: Western

Sommer im Stadtkino! Wenn die Sonne untergeht strahlt das Kino umso mehr. Im Juli bieten wir feinstes Sommerkino mit Klassikern aus der Stadtkino Geschichte von Chris Marker, Jim Jarmusch, Leos Carax, Valeska Grisebach und vielen anderen, bis hin zu unseren aktuellsten Filmen aus dem Verleihprogramm. Ludwig & Adele kredenzen dazu passende Sundowner Cocktails wie „Kaluko No.2“ oder „Turbo Amore“.



Unten finden Sie die Termine & Filme - an drei Wochenenden gibt es Sundown Cinema, mit zwei Double Features: Silent Killers & John Cameron Mitchell - gefolgt von drei Tagen exklusivem Warm-Up zum Popfest am Karlsplatz, mit Musikfilmen vom Feinsten, u.a. mit Musik von Naked Lunch, Clara Luzia, Chilly Gonzales oder den Rolling Stones.



Western

Valeska Grisebach

Bulgarien, Deutschland, Österreich 2017 120 Minuten

Eine Gruppe von deutschen Bauarbeitern macht sich auf den Weg auf eine Auslandsbaustelle in der bulgarischen Provinz. Das fremde Land weckt Abenteuergefühle bei den Männern. Gleichzeitig werden sie mit ihren Vorurteilen und ihrem Misstrauen konfrontiert. Für zwei der Männer wird ein nahe gelegenes Dorf zur Bühne für einen Konkurrenzkampf um die Anerkennung und die Gunst des Dorfes.