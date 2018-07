Notgalerie Seestadt

Bernd Oppl - "Korridor"

Fotocredits: Andreas Perkmann Berger

"Korridor" (2009, 4min) von Bernd Oppl als Vorfilm zu "Hinterholz 8" im Rahmen des Sommerkinos Aspern Nord / Pubic Viewing in der notgalerie.



An sechs spielfreien Abenden verwandelt sich das Urbane Feld in ein Sommerkino, für das die notgalerie eine Vorfilmreihe aus österreichischen Experimentalfilmen zusammengestellt hat. Gemein haben die Arbeiten von Thomas Brandstätter & Andrea Maurer, Karin Ferrari, Johann Lurf, Lukas Marxt, Bernd Oppl, Anna Vasof und Richard Wilhelmer einen Kreis als elementares Gestaltungsprinzip- eine naheliegende und gleichzeitig abstrakte Referenz zum sportlichen Großereignis.



29.6 Johann Lurf "Kreis Wiener Neustadt" (2011, 5min) vor „Wilde Maus“

4.7 Anna Vasof "When Time Moves Faster" (2016, 7min) vor „Anna F. Molnar"

5.7 Karin Ferrari "DECODING FIREFOX" (2018, 2min) vor „Die Migrantigen“

8.7 T.Brandstätter & A.Maurer "Der Springende Punkt" (2013, 4min) vor „Toni Erdmann“

9.7 Lukas Marxt "Reign of Silence" (2013, 7min) vor „Das finstere Tal“

12.7 Bernd Oppl "Korridor" (2009, 4min) am 12.7 vor „Hinterholz 8“

12.7 22:00 Richard Wilhelmer Hypnodrom (2017, 5min) vor „Angriff der Lederhosen-Zombies“



Vorfilm-Beginn jeweils 19:30 - Eintritt frei!

Die Ausstellung in der notgalerie ist den ganzen Abend geöffnet!