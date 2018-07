ImPulsTanz 2018: Clara Furey - When Even The

Fotocredits: Kaveh Nabatian

Aus einem Gedicht von Leonard Cohen: „But what do they. / What do they. / When even. / When even the. / Years will. / Death will.“ In diese Dichtung begibt sich die Kanadierin Clara Furey in ihrer Hommage an den in Montreal geborenen Musiker und Künstler. Ihr magisch-meditatives Solo baut ein Spannungsfeld zwischen ihrem Körper und einer Skulptur aus der mumok Sammlung. Dabei dringt die Choreografin, Musikerin und Schauspielerin tief in die sensorischen Dimensionen psychischer Zustände ein und bringt von dort starke Gefühle zwischen Melancholie, hemmungsloser Hingabe, Wut und Widerstandsfähigkeit ans Licht.



Österreichische Erstaufführung

Dauer: 90 min



+ 30.7.18 19:00 mumok

+ 31.7.18 19:00 mumok