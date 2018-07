ImPulsTanz 2018: Mathias Ringgenberg ak PRICE - Where Do You Wanna Go Today

Fotocredits: Senta Simond Eigentlich ist alles da, was es für gute Unterhaltung braucht: ein bisschen Drama, satte Ironie, etliche Songs, einiges an Kunst. Aber in dieser Performance kommt noch etwas dazu, und das lässt die Solofigur PRICE, ein fiktiver Charakter von Mathias Ringgenberg, in seiner ganzen Tiefe anklingen. Es ist ein Grundton, der eine Generation prägt, die mit Massenkultur, Neoliberalismus und der Omnipräsenz des Internets aufgewachsen ist – der schwankende Bass einer verlorenen Orientierung und existenziellen Angst. Hier ist sie zu spüren, die Desillusionierung, Verunsicherung und Einsamkeit der Millennials.



Österreichische Erstaufführung

Dauer: 70 min



