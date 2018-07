ImPulsTanz 2018: Ofelia Jarl Ortega - B.B.

Fotocredits: David Wohlschlaga

B.B. wie in b und nicht a, wie in B-seite, wie in Babe, Baby, BB, wie in Brigitte Bardot, wie in Zweien, und als etwas, das die wissen, die’s wissen. Eine Fan-Fiction für Museum und Bühne – wie in Baby und Butch, wie B.B. In diesem fiktiven Prequel zu ihren Arbeiten Forever (2017) und Shredder (2018) widmet Choreografin Ofelia Jarl Ortega gemeinsam mit Komponist Patrik Patsy Lassbo und Tänzerin Alexandra Tveit den strategischen Potentialen von Objektivierung. Ein Konzert mit low pitch Autotune-Gesang und verführerischem Tanz, ganz für das Publikum und subtile Annäherungen an die techno-erotische Sensibilität unserer Zeit.



Museumsversion

Uraufführung

Dauer: 60 min