Kunstfabrik Groß Siegharts, Karlsteiner Straße 4, 3812 Groß-Siegharts

Wie zusammen leben / Patrick Roman Scherer

07.07.2018 19:00h



Fotocredits: Regina Hadraba

Der Kunstverein Baden ist wohl einer der ältesten Kunstvereine Niederösterreichs, hat sich jedoch mit seinen 103 Jahren als eine junge Ausstellungsplattform für nationale und internationale Kunst etabliert.



Das Jahr 2018 steht unter dem Motto „Wie zusammen leben“. In seiner Vorlesung zum selben Thema fragte sich der französische Philosoph Roland Barthes: “In welchem Abstand zu anderen muss ich mich halten, um mit ihnen eine Gemeinschaft ohne Entfremdung, eine Einsamkeit ohne Exil zu verwirklichen?”



Ausgehend von dieser Fragestellung – ob es eine Lebensform gibt, die Einsamkeit und Geselligkeit miteinander versöhnt – begeben sich die Mitglieder des Kunstvereins Baden auf die Suche nach einer anderen, offeneren Form von Gemeinschaft.



Mit den KünstlerInnen:

Michael Bottig, Andreas Dvorak, Martina Funder, Regina Hadraba, Julia Haugeneder, Klaus Hollauf , Cornelia König, Doris Libiseller, Catherine Ludwig, Edith Richter, Rosa Roedelius, Kurt Spitaler, Helmut Stadelmann, Monika Triska-Schaudy





Patrick Roman Scherer



„Meine Arbeiten entstehen seit geraumer Zeit ausschließlich mit Bleistift auf Papier. Das Ausklammern von Farbe erlaubt mir eine konzentrierte Auseinandersetzung mit der Linie und toleriert impulsives Driften zwischen Bildwelten verschiedenster Ursprünge, ohne dass Farbeffekte die Darstellung übersteigern. Das Monochrome spannt den Bogen über meine gesamte Arbeit, die sich aus der Fläche emanzipiert, in das Dreidimensionale übertritt.



Jede Arbeit erzählt eine autonome Geschichte, gespeist aus Beobachtungen, Erfahrungen und Empfindungen. Der Bleistiftzeichnung haftet der Nimbus der Intimität an. Meine Absicht ist es, diesen aufzubrechen und Situationen zu schaffen, die ihr etwas Großzügiges verleihen und wo der Betrachter sich in der Zeichnung bewegen kann. Ich habe den Entschluss gefasst, mit Bleistift und Papier die Grenzen auszuloten.“ (Patrick Roman Scherer)