Matinée mit Hermann Nitsch

22.07.2018 11:00h



Fotocredits: nielsen/nitsch

Matinée am Sonntag: Hermann Nitsch - Schöpfung Natur Kunst

Der Künstler im Gespräch mit Carl Aigner und Michael Fleischhacker





Die Matinée am Sonntag im Museum Niederösterreich ist eine Veranstaltungsreihe, die sich dem Dialog von Kunst, Natur und Geschichte widmet. Am Sonntag, den 22. Juli 2018 um 11.00 steht die Matinée unter dem Motto „Hermann Nitsch: Schöpfung Natur Kunst“. Anlässlich seines

80. Geburtstags freut sich der streitbare Künstler auf ein offenes Gespräch mit

Carl Aigner und Michael Fleischhacker.



Natur spielt im Werk von Hermann Nitsch in vieler Hinsicht eine essentielle Rolle: als Natur des Menschen im orgien mysterien theater ebenso wie als Schöpfungsphänomen generell.

Von 2000 bis 2004 realisierte er umfangreiche Videoarbeiten, die sich der Landschaft des Weinviertels widmen. In fast meditativ anmutenden langsamen Filmsequenzen spürt Nitsch der Atmosphäre der Landschaftsnatur einer besonderen Region Niederösterreichs nach. Behutsam, fast melancholisch wird eine Kulturlandschaft jenseits technischer Zivilisation skizziert und sichtbar. Dass es sich dabei aus heutiger Perspektive inzwischen auch um historische Dokumente handelt – damals gab es noch keine Windräderlandschaften im Weinviertel – ist eine zusätzliche ästhetische Note dieser berührenden Videoarbeiten, in denen sich künstlerisch Natur und Landschaft unprätentiös

schön vermählen. Im Zuge der Matinée werden Ausschnitte aus den Filmarbeiten präsentiert.



Wann: 22. Juli 2018, 11.00

Wo: Museum Niederösterreich

Eintrittspreis: EUR 5,00 pro Person

GRATIS Eintritt mit der Museum Niederösterreich-Jahreskarte!



Information & Anmeldung

Um Anmeldung unter anmeldung[at]museumnoe.at oder T +43 2742 90 80 90-998 wird gebeten.