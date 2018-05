Saisonstart MAK-Expositur Geymüllerschlössel

Vom 6. Mai bis 2. Dezember 2018 ist das Geymüllerschlössel in Pötzleinsdorf wieder jeweils am Sonntag von 11:00−18:00 Uhr für BesucherInnen geöffnet. Die MAK-Expositur vermittelt als einer der wenigen Orte in Österreich mit einer für damalige Lustgebäude üblichen architektonischen Mischung von gotischen, indischen und arabischen Stilelementen das Lebensgefühl von Sommerresidenzen der Empire- und Biedermeierzeit. Im Park des Schlössels stellen sowohl das skulpturale Ensemble Der Vater weist dem Kind den Weg von Hubert Schmalix (1996/1997) als auch James Turrells Skyspace The other Horizon (1998/2004) einen zeitgenössischen Aspekt im Dialog mit der Vergangenheit dar.



Das Geymüllerschlössel in Pötzleinsdorf wurde nach 1808 im Auftrag des Handelsherrn und Bankiers Johann Jakob Geymüller (1760–1834) als "Sommergebäude" errichtet und blieb bis 1842 in Familienbesitz. Danach wechselte es mehrfach den Eigentümer, bis es 1948 schließlich von der Oesterreichischen Nationalbank an die Republik Österreich verkauft wurde. Den Kaufpreis bezahlte Franz Sobek, der dafür ein lebenslanges Wohnrecht im Schlössel erhielt. 1965 wurde es dem MAK als Außenstelle angegliedert. Neben den permanent ausgestellten 160 erlesenen Alt-Wiener Uhren der Sammlung Franz Sobek ergänzen Empire- und Biedermeiermöbel aus der Möbelsammlung des MAK das wertvolle Gesamtbild des Geymüllerschlössels.



Geführte Rundgänge geben in der Zeit vom 6. Mai bis 2. Dezember 2018 jeden Sonntag um 15:00 Uhr Einblick in die Vielfalt des biedermeierlichen Lebens (Führungsbeitrag € 3,50). Für die Rundgänge ist keine Anmeldung erforderlich. Sonderführungen für Einzelpersonen und Gruppen sind auf Anfrage auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich. Informationen unter T +43 1 711 36-298 oder education@MAK.at.



Öffnungszeiten: 6. Mai bis 2. Dezember 2018, jeweils So, 11:00–18:00 Uhr

Öffnung des Parks: So, 11:00–18:00 Uhr

Eintritt: € 12 / ermäßigt € 9 / MAK-Eintrittskarte desselben Tages

Eintritt frei für Kinder und Jugendliche unter 19