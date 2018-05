Schauspielhaus

Sägezahn X

—Stimme / Seite / Destruktion—



LINE UP :

Christoph Teussl, Vox/Guit

IDKlang, Elektronik

gedachs, präparierte Gitarren/Sax/Elektronik



Christoph Teussl http://www.theussl.de/videos.html

IDKlang http://idklang.com/

gedachs http://gedachs.at/



Sägezahn ist eine Serie für ungewöhnliche

Musik, Performance und fragmentarischen Text.



Minimale Mantren, Stimme, Raum, rhythmische Verschiebung, Kollision Instrument, Dance, Elektronik, Übersteuerung, untere Hörgrenze, Wort.



Der Abend bettet sich jeweils in das aktuelle Bühnenbild ein.

Getränke sind am Mischpult erhältlich.

Mit Nahrung ist zu rechnen.

Eine Serie von Samuel Schaab & Jacob Suske



Tickets

Normalpreis 12,- Euro

U30 10,- Euro