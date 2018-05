Happy Birthday, Keith!

Am 4. Mai wäre Keith Haring 60 Jahre alt geworden. Das feiern wir mit DJ Thomas, der eine feine Auswahl an Songs aus der originalen Mixtape-Sammlung von Keith Haring in der Ausstellung auflegen wird. Sie wurden von Haring selbst oder von Freund_innen für ihn kompiliert. Seine Arbeiten sind zu genau diesen Songs entstanden. 80er Jahre Flair garantiert!



Die Partygäste erhalten als Geschenk eine Szigeti-Sektbombe (solange der Vorrat reicht).



Eine Veranstaltung in Kooperation mit der Aids Hilfe Wien.

Mit freundlicher Unterstützung von Sektkellerei Szigeti.



Tickets an der Kassa erhältlich (normaler Eintrittspreis) | Keine Anmeldung möglich