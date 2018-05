Mario Mauroner Contemporary Art

Frühling, der: weiblich

Fotocredits: Irina Ojovan, Detail aus "Thought N3", 2014

FRÜHLING [´fry:ling], der: weiblich



Darina KMETOVA, Anselma MURSWIEK, Irina OJOVAN, Ulla RAUTER, Anneliese SCHRENK, Catalina SWINBURN, Anastasiya YAROVENKO, LAb[au]



"Alles Neu macht der Mai" - wie im populären Volksliedtext präsentiert diese Ausstellung unterschiedlichste und neue, bisher nicht in unserer Galerie vertretene Positionen, junger Künstlerinnen und erforscht die systematischen Verstrickungen unseres Kunstverständnisses. Entgegen der korrekten Syntax und Allem, was in Kunst- und Kulturgeschichte noch unumstößlich ist, und der Dominanz des Männlichen zum Trotz, ist bei uns dieser Frühling: weiblich.