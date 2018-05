Symposium Hacking Craft

Am Freitag, 4. Mai findet an der NDU das Symposium »Hacking Craft - Zur Entideologisierung des Handwerklichen« statt. Das Symposium befasst sich mit vorindustriellen Produktionsmethoden und der Zukunft des Designs im Kontext der Digitalisierung und postindustrieller Produktion sowie der zeitgenössischen Rezeption und Differenzierung der Begriffe Handwerk und Design.



Der Studiengang "Design, Handwerk & materielle Kultur" lädt am Freitag, dem 4. Mai zum zweiten öffentlichen Symposium ein. Unter dem Motto »Hacking Craft - Zur Entideologisierung des Handwerklichen« werden spannende Vorträge von internatinalen Expertinnen und Experten wie Melanie Kurz (FH Aachen), Verena Kuni (Goethe Universität), Gareth Neal vom gleichnamigem Studio oder Oscar Lessing (silo studio) gehalten.



PROGRAMM

09:00 – 09:30

Ankunft und Anmeldung



09:30

Begrüßung: Studiengangsleiter Stefan Moritsch und Andrea Moya Hoke (Wissenschaftliche Mitarbeiterin der NDU)



10:15

Vortrag: Zur Sehnsucht nach vorindustriellen Produktionsmethoden – Versuch einer Klärung der Begriffe Design und Handwerk

Melanie Kurz, Professorin an der FH Aachen



11:00

Vortrag: People, Process, Place

Gareth Neal, Designer, London



11:45 - 12:45 Mittagspause



13:00

Vortrag: Engineered Mistakes - Serendipity and Opportunity

Oscar Lessing, Designer, London)



13:45

Vortrag: Handwerk Hacken? Ein Beitrag zum Diskurs über Methoden

Verena Kuni, Professorin an der Goethe Universität, Frankfurt am Main



14:00

Podiumsdiskussion



15:00

Ende