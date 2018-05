Atrium, Rathaus/Minoritenkloster, Minoritenplatz 1, 3430 Tulln

Green Art

05.05.2018 10:00h



Samstag, 5. Mai 2018, ab 10:00 Uhr

Atrium, Rathaus/Minoritenkloster, Minoritenplatz 1



10:00 Uhr

Begrüßung der ersten Gäste

durch Bürgermeister Mag. Peter Eisenschenk, Kulturstadtrat Peter Höckner und KünstlerInnen der Ausstellung #TullnART - Garten der Künstler



11:00 Uhr

Kuratoren-Führung & Treffen mit KünstlerInnen

1. Highlight-Führung durch die Ausstellung #TullnART - Garten der Künstler (Dauer: 45-60 Min.)

2. Führung zu den GREEN ART Gartenkunstwerken im Stadtzentrum und im Wasserpark (Dauer: 45-60 Min.)

Treffpunkt: Eingang Rathaus, Minoritenplatz 1



14:00 Uhr

#TullnART-Highlight-Führung

Dauer: 45-60 Min., Treffpunkt: Eingang Rathaus, Minoritenplatz 1



15:30 Uhr

GREEN ART-Stadtführung

zu den Gartenkunstwerken im Stadtzentrum und im Wasserpark

Dauer: 60 Min., Treffpunkt: Eingang Rathaus, Minoritenplatz 1



16:00 Uhr

Performance "FS EINS" in der Ausstellung #TullnART

Viola Falb (Saxophon), Bernd Satzinger (Synthesizer, Electronics)



17:30 Uhr

Performance „Kompost“ & Tulln/Kunst im Gespräch

Mit „Kompost“ von Heinz Cibulka und Norbert Math verschwinden die

Grenzen zwischen Organischem, Musik, Literatur und bildender Kunst

Gesprächsrunde „Tulln im Gespräch - Kunst im Gespräch“

(ab ca. 18:00 Uhr)



18:30 Uhr

Performance "FS EINS" in der Ausstellung #TullnART

Viola Falb (Saxophon), Bernd Satzinger (Synthesizer, Electronics)



Sonntag, 6. Mai 2018



10:00 Uhr

GREEN ART Kinder-Rätseltour

begleitete Rätseltour zu einigen Gartenkunstwerken (kostenlos)

Dauer: ca. 60 Min., Treffpunkt: Nibelungenbrunnen







#TullnArt – Garten der Künstler

In der Ausstellung im Rathaus/Minoritenkloster eröffnen international bekannte, zeitgenössische KünstlerInnen neue Einblicke und Perspektiven zu Themen rund um Garten, Natur und Wildnis. 26 künstlerische Positionen regen zum Diskurs an und erweitern den Horizont – ganz nach dem Motto „außerhalb des Zauns liegt das Wunder“.

Aktuellen Herausforderungen auf globaler und lokaler Ebene widmet sich der Schwerpunkt „Welt mit Zukunft“, der in Zusammenarbeit mit dem international ausgezeichneten deutschen Wissenschaftler Univ. Prof. DDr. Franz-Josef Radermacher gestaltet wird.

Die Ausstellung ist von 5. Mai bis 30. September immer von Donnerstag bis Sonntag sowie an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Führungen finden an den Wochenenden sowie Feiertagen um 11 und 14 Uhr statt. An insgesamt fünf Terminen werden spezielle Führungen mit einigen der KünstlerInnen angeboten.



Stadtweite Gartenkunstwerke

Kunstschaffende, LandschaftsarchitektInnen und GärtnerInnen haben das Thema Garten im öffentlichen Raum für GREEN ART neu definiert: Insgesamt 22 Gartenkunstwerke sind in der Innenstadt und im Wasserpark zu erkunden – vom Rathaus über die Donaulände zum Hauptplatz, hinein in den Wasserpark zur GARTEN TULLN.

Die Gartenkunstwerke in allen Facetten erleben kann man bei einem individuellen Spaziergang von einem Kunstwerk zum nächsten oder bei regelmäßigen Führungen mit zertifizierten Guides – jeden Samstag, ab 15:30 Uhr.



Highlights aus über 200 Veranstaltungen

Der GREEN ART-Veranstaltungsreigen rund um die Themen Garten und Kunst könnte vielfältiger nicht sein und bietet garantiert Angebote für alle Geschmäcker. Wöchentlich werden verschiedenste Führungen zu den Gartenkunstwerken, in der Ausstellung #TullnART sowie zu Spezialthemen geboten. Die Garden Stage lädt von 15. bis 24. Juni zu Konzerten im vom Gärtner Starkl eigens gestalteten Garten mitten am Hauptplatz. An den zwei Wochenenden der „Offenen Privatgärten“ kann man private Gartenparadiese erkunden und fachsimpeln – zum Beispiel im Rahmen einer geführten Radtour. Auch Egon Schiele war von Gärten begeistert – ihm wird am 8. und 9. Juni ein eigenes Symposion gewidmet. Und all dem nicht genug, erwarten die Gäste eine Vielzahl an Workshops für Kinder und Erwachsene, Wanderungen im Grünen und etliche Veranstaltungen bei den GREEN ART-Partnern von der GARTEN TULLN über die heimischen Gartenbaubetriebe bis zum neu gestalteten Egon Schiele Museum Tulln.