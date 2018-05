Kunst im öffentlichen Raum Niederoesterreich

Landpartie II

kirchberg an der pielach, scheibbs, purgstall, türnitz



landpartie II



Samstag, 5. Mai 2018

Diesmal stehen künstlerische Arbeiten im Mostviertel am Programm der Landpartie zur Kunst im öffentlichen Raum. Erste Station ist Kirchberg an der Pielach, wo Josef Kaiser 14 Kreuzwegstationen als Ergänzung zur Kirchenstraße 1998 gestaltet hat.



In Scheibbs gibt es Gelegenheit nach einem kurzen Spaziergang rund um den Hauptplatz, die eindrucksvolle Skulptur von Hans Kupelwieser, die seit 2007 im Foyer des NÖ Pflege- und Betreuungszentrum Scheibbs Platz gefunden hat, zu besichtigen.



Nach dem Mittagessen in St. Georgen an der Leys geht die Fahrt weiter, vorbei an der Skulptur von Robert Kabas, die seit 1995 inmitten landwirtschaftlich genutzer Fläche bei Purgstall situiert ist. Ein kurzer Abstecher zum "Schneiderhäusl" in Oberndorf an der Melk, verspricht Einblick in eine bemerkenswerte Kulturinitiative, die 2013 in diesr Region von der freischaffenden Künstlerin und Kinderbuchillustratorin Renate Habinger initiiert wurde.



Auf der Fahrt nach Türnitz geht die Route ein kurzes Stück entlang der Via Sacra. Seit 2014 ergänzen die zeitgemäßen Einhausungen für ein barockes Muschelbecken und für ein historisches Geißelungsrelief, entstanden in Zusammenarbeit von Architektin Anna Wickenhauser und Architekturhistorikerin Henny Liebhart-Ulm, das Ensemble rund um die braocke Kapelle Maria Siebenbrünn auf dem ältesten Pilgerweg Österreichs.



Den Abschluss der Mostviertler Kunstbegegnung bildet das Skulpturenensemble "Rosae" von dem blugarischen Künstler Lazar Lyutakov, das seit Herbst 2017 die Spazierwege des kleinen Gartens des NÖ Pflege- und Betreuungszentrums Türnitz markiert.



Konzept/Organisation/Begleitung: Bärbl Zechner Assistenz: Klara Krgovic

Abfahrt 10 Uhr, Wien Rathausplatz 5

Zustiegsmöglichkeit um 11:15 Uhr in St. Pölten, Bushaltestelle Hauptbahnhof

Maximale TeilnehmerInnenzahl: 33 Personen

Rückkehr nach Wien ca. 20 Uhr