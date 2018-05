Dialogführung Gustav Peichl: 15 Bauten zum 90sten

Dialogführung mit August Sarnitz, Architekt, durch die Ausstellung GUSTAV PEICHL. 15 Bauten zum 90sten



Mit der Personale GUSTAV PEICHL. 15 Bauten zum 90sten feiert das MAK den 90. Geburtstag des bekannten österreichischen Architekten. 2013 schenkte Gustav Peichl dem Museum sämtliche architektonische Skizzen, Entwürfe und Pläne zu seinen für Österreich entwickelten Bauprojekten. Aus diesem über 50-jährigen Schaffen, in dem er insgesamt 70 Bauten realisieren konnte, hat der vielseitige und produktive Architekt selbst eine Auswahl von 15 Bauten – von 1958 bis 2011 – getroffen, die in der MAK-Ausstellung Einblick in sein Werk geben. Großteils noch nie öffentlich gezeigte Skizzen und Pläne werden gemeinsam mit weithin bekannten Objekten präsentiert und rücken seine architektonischen Konzepte in den Fokus.



Kosten: € 3,50 (exkl. Eintritt ins Museum - jeden Di von 18:00-22:00 Uhr nur € 5!)

Keine Anmeldung erforderlich.