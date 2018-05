Universität für angewandte Kunst

The Rodina: Performative Design

Notes on labour, evenness, play and action.

The Rodina kommt für einen 3-tägigen Workshop in der Klasse für Grafik Design nach Wien, und hält im Zuge ihres Besuchs an der Angewandten einen öffentlichen Vortrag.

Unter dem Titel »Performative Design. Notes on labour, evenness, play.« werden Tereza und Vit Ruller für uns über ihre experimentelle Forschung zu performativem und partizipatorischem Design und Spielentwicklung sprechen.

The Rodina wurde 2011 von dem in Tschechien geborenen und in Amsterdam lebenden Duo Tereza und Vit Ruller gegründet und gestaltet Events, Objekte und Tools. Das Studio ist spezialisiert auf Video, User Experience, Installationen und Visual Identities und erfindet Wege wie Erfahrungen, Wissen und Beziehungen erhalten und produziert werden können. Zu The Rodinas Kunden zählen ua. MTV und Tunica Magazine (USA), Film Festival Brno 16 und das National Theater Prag (CZ), Sonic Acts Stichting und Strom Den Haag (NL).