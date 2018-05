Abteilung Digitale Kunst, Sterngasse 13, 1010 Wien

Artist Talk - Digitale Kunst: Stefan Kaegi

03.05.2018 14:00h



Von transplantierten ExpertInnen und ferngesteuerten ZuschauerInnen

Wer schlüpft in die Rolle von 193 Delegationen einer kopierten Weltklimakonferenz? Wie führt künstliche Intelligenz eine Horde von 50 Zuschauern durch Moskau oder Taipei? Wo in Ihrem Wohnzimmer lässt sich Europa parlamentarisch nachvollziehen?

Warum lässt sich globaler Waffenhandel über ipads in einem Filmset verstehen?

Stefan Kaegi zeigt und kommentiert Videos von interaktiven Theaterarbeiten und Stadtrauminterventionen seines Berliner Labels Rimini Protokoll.



Stefan Kaegi inszeniert in verschiedensten Konstellationen dokumentarische Theaterstücke, Hörspiele und Stadtrauminszenierungen, die oft wirtschaftliche Verflechtungen auf eine menschliche Komponente herunterbrechen. So tourte Kaegi mit zwei bulgarischen Lastwagenfahrern und einem umgebauten LKW durch die Welt, inszenierte 10.000 Heuschrecken im Schauspielhaus Zürich sowie fünf Öl-Experten aus Kasachstan. Am Théâtre Vidy in Lausanne inszenierte Kaegi "Nachlass" mit Menschen, die nicht mehr lange zu leben haben. In Düsseldorf hatte sein „Gesellschaftsmodell Großbaustelle“ Premiere.



Gemeinsam mit Helgard Haug und Daniel Wetzel arbeitet Kaegi unter dem Label „Rimini Protokoll“, das 2011 mit dem silbernen Löwen für Theater an der Biennale in Venedig ausgezeichnet wurde. In Kanada inszenierte Rimini Protokoll “100% Montreal" mit 100 nach statistischen Kriterien ausgewählten VertreterInnen ihrer Stadt. In Santiago de Chile wurden hunderte von Erinnerungen an die Zeit unter Pinochet zur „App Recuerdos“ programmiert und in Barcelona schwammen Quallen auf der Bühne eines Projektes zur Welt nach dem Klimawandel..



Stefan Kaegi kommt auf Einladung der Abteilung DIGITALE KUNST (Leitung: Univ.-Prof. Ruth Schnell) nach Wien, hält einen Artist Talk als Public Lecture und arbeitet im Rahmen eines Workshops mit Studierenden an der Abteilung DIGITALE KUNST.



www.rimini-protokoll.de