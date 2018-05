tfm, Hofburg, Schreyvogel-Saal, Batthyanystiege, 1010 Wien

Vortrag: Noa Steimatsky

07.05.2018 19:30h



NOA STEIMATSKY THE WORLD’S WAR ON THE WORLD’S STAGE: CINECITTÀ

1942 - 1950



Die amerikanische Filmwissenschaftlerin Noa Steimatsky präsentiert ihre neuen Forschungen zur Cinecittà, die zeigen, wie sehr das „Hollywood am Tiber“ in die faschistische Politik des italienischen Staates und seiner Kriegsmaschinerie verstrickt war.



Der Vortrag stellt neue Forschungsergebnisse zur Entwicklung der Cinecittà in Rom während der 1940er-Jahre vor – eines der damals größten Filmstudios, das als „Hollywood am Tiber“ berühmt wurde. Steimatskys bisherige Forschung über das dort unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg auf dem Studiogelände errichtete Lager für Vertriebene (Displaced Persons), das Marco Bertozzi in seinem Film Profughi a Cinecittà / Refugees at Cinecittà (2017) dokumentierte, erweitert sie nun um ein „Prequel“. Darin zeigt Steimatsky, wie tief das von den Faschisten aufgebaute Filmstudio in die Politik des italienischen Staates und seiner Kriegsmaschinerie verstrickt war: Cinecittà als ein Mikrokosmos, der die Geschehnisse der Kriegs- und Nachkriegszeit – mit Kriegsgefangenen und Flüchtlingen aus der ganzen Welt – wie in einem Konvexspiegel verdichtet und reflektiert.



Noa Steimatsky

Die Forschungen der amerikanischen Filmwissenschaftlerin verbinden Fragen der Filmtheorie und Filmästhetik mit historischen Untersuchungen zum Nachkriegskino. Steimatsky unterrichtete in Yale, an der Universität von Chicago und zuletzt in Berkeley. 2008 erschien ihr Buch Italian Locations bei University of Minnesota Press; ihr neuestes, The Face on Film (2017, Oxford University Press) gewann den Limina Award for Best International Cinema Studies Book of 2017.



Eine Kooperation von

tfm | Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft, dem Institut für Anglistik und Amerikanistik und der Philologisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät, Universität Wien