Finissage: Spatial Relations

Fotocredits: Ella Becker

Anna-Maria Bogner hat die deutsche Künstlerin Ella Becker dazu eingeladen, die letzten Ausstellungstage samt Finissage mit zu gestalten. Von 27. April bis 4. Mai 2018 bezeichnet Ella Becker die Wände und tritt in Dialog mit den Raumdurchquerungen.



Ella Becker



geboren 1987, 2008 bis 2014 Studium der bildenden Kunst an der HfBK Dresden und MSGSÜ Istanbul, Diplom und Meisterschülerin bei Christian Macketanz

Kunst am Bau in Dresden, Artist Residencies in Wien, Chiusa, Chongqing & zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland, u.a. Künstlerhaus Bregenz, MWW Muzeum Współczesne Breslau, Kunsthaus Dresden, Mixer Istanbul, Kunsthalle Recklinghausen.