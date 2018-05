Art Night im MQ

Genießen Sie exklusive Rundgänge durch Leopold Museum, mumok und Kunsthalle Wien mit nur einem Ticket an fünf Terminen von Mai bis September. Zur Einstimmung laden wir Sie vor Beginn der Tour zu einem Glas Sekt ein.



Beginn der Führungen:

18.30h in der Kunsthalle Wien

19.15h im mumok

20.00h im Leopold Museum



Sektempfang ab 17h im MQ Point im Haupteingang des MuseumsQuartier

Ticket: € 15,–, erhältlich ab 17h im MQ Point und in den beteiligten Häusern









Leopold Museum



EGON SCHIELE. Die Jubiläumsschau

bis 04.11.



Wien um 1900

bis 10.06.



WOW! The Heidi Horten Collection

bis 29.07.



Schiele–Brus–Palme. Absturzträume

bis 11.06.



Zoran Mušič. Poesie der Stille

bis 06.08.



Gustav Klimt

22.06. bis 04.11.



Machen Sie mich schön, Madame D´Ora! Die Fotografin D´Ora 1907–1957

13.07. bis 29.10.





mumok



Bruno Gironcoli. In der Arbeit schüchtern bleiben

bis 03.06.



Optik Schröder II. Werke aus der Sammlung Alexander Schröder

bis 03.06.



Doppelleben. Bildende KünstlerInnen machen Musik

23.06. bis 11.11.





Kunsthalle Wien



Ydessa Hendeles. Death to Pigs

bis 27.05.



Space for Kids. WeltTraumStadt

02.07. bis 02.09.



Olaf Nicolai. There is No Place before Arrival

13.07. bis 07.10.