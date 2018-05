Galerie Sternstudio, Mayergasse 7, 1020 Wien

Wait for the Moment - Oksana-Zmiyevska

04.05.2018 19:00h



Fotocredits: Oksana Zmiyevska, Holger Lang,

Eröffnung 4.Mai 2018, 19:00 - 22:00



Performance am Eröffnungsabend um 20:00

"Paint me like one of your french girls"

Alexandru Cosarca & Oksana Zmiyevska





Zmiyevskas Arbeiten beinhalten tragikomische Elemente, Humor und einige Funken Ironie sind oft sichtbar. Das Kolorit besteht meist aus Pastell, selten setzt sie kräftige Töne ein. Die Farben schneiden die Umrisse der Figuren aus dem Grund heraus und verbinden sie an anderer Stelle wieder mit ihr. Aufgrund ihrer künstlerischen Praxis, die Codierung und Decodierung, Ver- und Entschlüsselung beinhaltet, ladet sie die Betrachterinnen zur intensiven Auseinandersetzung mit Vertrautheit und Fremdheit, Alltäglichen und Animalischen.

Besuch nach Vereinbarung bis 21.Mai 2018



http://www.sternstudio.at/sternstudio-oksana-zmiyevska.html