polyklamott, Mollardgasse 13, 1060 Wien

Hello New polyklamott

04.05.2018 15:00h



Liebe polyklamott Kunden, liebe Freunde!



Große Neuigkeiten: Wir ziehen um!

Im Zuge des U-Bahn Baus (U2 Verlängerung / Knoten Pilgramgasse) haben die Wiener Linien beschlossen, das Haus vom polyklamott abzureißen um dort einen Abgang zur U-Bahn zu errichten.

Aus diesem Grund müssen wir leider unseren bisherigen Standort in der Hofmühlgasse 6 per 26.04.2018 aufgeben!



Wir lassen uns davon natürlich nicht unterkriegen und nutzen diese Gelegenheit gleich um ein bisschen zu vergrößern:

Auf 168 qm und 2 Ebenen findet Ihr uns ab dem 04.05.2018 in unserem neuen Zuhause, gleich ums Eck: in der Mollardgasse 13! Natürlich gibt es dann auch eine große Eröffnungsfeier, die Ihr Euch schon mal rot im Kalender anstreichen solltet.

Und auch einen „Bye, bye old polyklamott Sale“ haben wir geplant!



Haltet uns die Daumen, daß alles gut geht und wir sehen Euch bald beim BB Sale!

Eure polys ♥