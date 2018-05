Universität für angewandte Kunst

Schnittpunkt Think Tank - (Sich mit) Sammlungen anlegen

Fotocredits: Unbearbeitete Archivbox, Das Gold des AzW, AzW, Photo: Martina Griesser

Mittwoch, 2. Mai 2018, 18.30 bis 21.00 Uhr

Donnerstag, 3. Mai 2018, 10.00 bis 17.00 Uhr



Universitätsgalerie im Heiligenkreuzer Hof / Sala Terrena

Eingang über Grashofgasse 3 oder Schönlaterngasse 5, 1010 Wien



Think Tank mit Impuls-Referaten von:

Vera Lauf, Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig

Beat Hächler, Alpines Museum der Schweiz, Bern

Begrüßung: Rektor Gerald Bast

Moderation: Martina Griesser, Monika Sommer und Nora Sternfeld



schnittpunkt lädt TheoretikerInnen und PraktikerInnen zum Think Tank „(Sich mit) Sammlungen anlegen“ ein, um gemeinsam einen Tag lang über radikale Sammlungsstrategien nachzudenken. Wir wollen uns dem Thema des „Sammelns“ aus Perspektiven annähern, die sich nicht von gängigen Museumsvorstellungen definieren und eingrenzen lassen. So gehen wir von Reklamationen aus, die bestehende Ausschlüsse und Zuschreibungen in Sammlungen adressieren, Eigentumsverhältnisse hinterfragen, Lücken und Leerstellen genauso wie Überfüllungen und Überforderungen thematisieren und dabei auch Wechselwirkungen zwischen Erhaltungsbedingungen, Auswahlkriterien und Kanonisierungen beleuchten. Jenseits allgegenwärtiger pragmatischer Erwägungen und praktischer Zwänge gibt uns der Think Tank Gelegenheit, Imaginationen entstehen zu lassen: Wie könnten wir Sammlungen entlang der Aspekte Demokratisierung, Vermittlung, Relationalität und (Im)materialität anders denken und langfristig verankern?



Anmeldung unter info@schnitt.org

Beschränkte TeilnehmerInnen-Zahl.



Die Teilnahmegebühr entspricht einer Jahresmitgliedschaft in der Höhe von Euro 50,-. Für schnittpunkt-Mitglieder kostenlos.



Konzept: schnittpunkt – Martina Griesser, Beatrice Jaschke, Christine Haupt-Stummer, Renate Höllwart, Nora Sternfeld, Monika Sommer, Luisa Ziaja



Eine Veranstaltung von: schnittpunkt. ausstellungstheorie & praxis in Kooperation mit der Universität für angewandte Kunst Wien und dem Haus der Geschichte Österreich.