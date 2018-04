IG Freie Theaterarbeit, Gumpendorferstrasse 63B, 1060

share & care – Produktionsleiter_innen Austausch

30.04.2018 17:00h



Produktionsleiter_innen Austausch- und Vernetzungstreffen



In der Reihe „share & care“ lädt die IG Freie Theaterarbeit Künstler_innen aus dem darstellenden und performativen Bereich ein, sich zu vernetzen, auszutauschen und zu diskutieren um von den gemeinsamen Erfahrungswerten zu profitieren.





Diesmal: „Produktionsleiter_innen. Austausch- und Vernetzungstreffen.“



Wie sind eure (Arbeits-)Erfahrungen; was fällt wirklich (nicht) in die Aufgabengebiete einer_s Produktionsleiterin_s; was sind die Unterschiede in den Bereichen Schauspiel, Tanz und Performance - gibt es überhaupt welche? Was sind eure Erfahrungswerte in Sachen Exklusivität? Richtlinien Bezahlung – monatlich, projektgebunden oder wie?



Kommt und diskutiert mit uns, tauscht euch aus, gebt Tipps weiter und erhaltet Antworten von professionellen Kolleg_innen. „Share & care“ bietet die Möglichkeit euch zu vernetzen, auszutauschen, kennenzulernen oder einfach nur zuzuhören. Wir freuen uns auf euch!



Mit Ulrike Kuner, Julia Kronenberg, Maiko Sakurai

Anmeldung: office@freietheater.at