instant-edition

Günther Selichar - Who’s Afraid of Blue, Red and Green?

Ausgewählte Editionen



Günther Selichar (*1960) beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Wahrnehmungsaspekten von unterschiedlichen Massenmedien und ihren technologischen Bedingungen mittels fotografischer oder anderer Bildtechniken, sowie Interventionen im öffentlichen (medialen) Raum. Auch im Bereich der Druckgraphik hat Günther Selichar zahlreiche Arbeiten veröffentlicht, die bereits seit den frühen 90er Jahren digitale Produktionstechniken einbezogen haben und u.a. beim Österreichischen Grafikwettbewerb in Innsbruck zahlreiche Auszeichnungen erhalten haben. Günther Selichar zählt zu den wichtigsten Vertretern der konzeptuellen Fotografie in Österreich.



Modulart/Instantedition zeigen in dieser Ausstellung eine Auswahl seiner Editionen.



„Günther Selichars Aufmerksamkeit gilt den Geräten oder Prozessen, die an der heutigen Bildproduktion beteiligt sind und die in der Regel unsichtbar sind oder übersehen werden (der offene Scanner, der abgeschaltete Screen, die maximal leuchtende Studiolampe), weil sie im Hintergrund agieren und hinter dem Bild verschwinden. Er überführt sie in Zustände, in welchen sie explizit sichtbar werden. Mit kritischem Blick thematisiert er die Beziehung zwischen Bild, Technologie und Verbreitung und schafft damit einen wesentlichen Beitrag zur lebhaften Wechselbeziehung zwischen Technologie und Kunst mit Werken von hoher ästhetischer Qualität.“ (Ruth Horak)