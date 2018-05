Café Luftschloss Cobenzl Am Cobenzl 94, 1190 Vienna, Austria

Kindheitserinnerungen / Labyrinth für Auge & Nase

02.05.2018 16:00h



KINDHEITSERINNERUNGEN

Labyrinth für Auge & Nase 2-6 Mai 2018



Raum-Installation von Neda Nikolic

Art by Neda Nikolić / www.neda-nikolic.com

Duft-Installation von Yogesh Kumar

Das Parfum DuftGalerie / www.dasparfum.com



Die vierdimensionale Reise für Auge und Nase von Neda Nikolić (bildende Künstlerin / 1988 Leskovac, Serbia) und Yogesh Kumar (ersten Maßparfumeur Österreichs / 1968 Delhi, Indien) umfasst ein 40m2 lebensgroßes Labyrinth, welches die Zeitlinie eines persönlichen Profils aus sozialen Netzwerken und die Duft-Geruch-Installation "Nasen-Spielen" zusammen bringt.







PROGRAMM

Mi, 2.05 / Vernissage / Têtê-a-Rätä

Do, 3.05 / #Spritzweindonnerstag

Fr, 4.05 / Karl Marx` 200th Birthday

Sa, 5.05 / Wiener Woche der Würde 2018

So, 6.05 / Finissage



Im Rahmen der Ausstellung wird es auch ein Gästebuch geben, als Vorbote für das Projekt #Erinnerungskabine, in der Zeitzeugen und Stammgäste ihre persönlichen #Cobenzl Erinnerungen hinterlassen können, welche dann als Inhalte in ein geplantes Buch über den Cobenzl Einzug nehmen können.



Anreise: Am besten mit dem Bus 38A ab U4 Heiligenstadt Richtung Kahlenberg, Haltestelle Parkplatz Cobenzl

Fahrplan: https://www.wienerlinien.at/media/download/2016/Linie_38A_200361.pdf Von Grinzing kann man auch gemütlich zu Fuß hochspazieren (ca 20 Min).



Änderungen vorbehalten. Wir bitten Dich unsere Hausordnung zur Kenntnis zur nehmen. Bitte Müll vermeiden, Absperrungen beachten und den anderen Gästen mit Respekt und Achtsamkeit begegnen. Bitte melde Dich bei dem Sicherheitspersonal oder Crew solltest Du Fragen oder Wünsche haben. Vielen Dank! Wir freuen uns auf euch! ♥



Arbeitsgruppe #Luftschloss

Verein Rundum

Grafik Nadine Werjant