Notgalerie Seestadt

Notgalerie - an der freien Luft

notgalerie

an der frischen Luft

featuring hoast

"“Kirchenflohmarkt: Old Fashioned Fundraising”



Was passiert, wenn man die Wiener Offspace-Szene aus ihren Projekträumen in der Stadt an die frische Luft der Vorstadt lockt?

Die notgalerie eröffnet ihre Frühjahrssaison mit Gastspielen von vier bekannten Wiener Kunsträumen der nichtkommerziellen Ausstellungsszene.



Nach dem seasons start beginnt die Veranstaltungsreihe am 29.April mit dem ersten von vier offspaces.



Sonntag, 29. April 2018, 13 Uhr

hoast

Wolfgang Obermair und Ekaterina Shapiro-Obermair



We kindly invite you to visit “Kirchenflohmarkt: Old Fashioned Fundraising” of hoast, hosted by notgalerie, a project by Reinhold Zisser (www.notgalerie.at) in a former translocated church in Seestadt Aspern, Vienna.



On sunday 29 April 1pm to 7pm, right next to the U2 metro station Aspern Nord on the hill.

Drinks and barbecue available.



Featuring a work by Jakub Vrba.



Among others (artists and funding projects):



Nika Kupyrova:

Exhibition in a gallery with 35m2 in Prague in September 2018, which is looking for utopian narratives in the 80’s science fiction



Masha Dabelka:

new studio



Natalia Nitzberg:

Foundation of the museum „Russian House” in Vienna



Wolfgang Obermair:

Exhibition project in Lisbon



Ekaterina Shapiro-Obermair:

New brushes for new paintings



Jakub Vrba:

Wacom tablet for Studio Vrba



Kristin Weissenberger:

Ardourino







An der frischen Luft



Wiener Offspaces in der notgalerie



Veranstaltungsreihe April / Mai 2018



mit Unterstützung durch:



KÖR - Kunst im öffentlichen Raum

Wien Kultur

BKA