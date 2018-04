Photo Walk - Abstrakte Natur

In Kooperation mit Lomography



Ausgehend von Jochen Lemperts Naturbetrachtungen in seiner Ausstellung „Some Plant Volatiles“ spazieren wir vom KUNST HAUS WIEN über den Donaukanal bis zum Prater. Dabei geht es vor allem darum, mit offenen Augen durch die Natur zu gehen und besondere Details herauszuarbeiten. Strukturen auf Bäumen und Blättern laden dazu ein genauer hinzusehen und sie mit unterschiedlichen fotografischen Techniken herauszuarbeiten. Wir versuchen uns am Spiel mit Schärfe und Unschärfe beschäftigen uns mit Spiegelungen im Wasser. Unter Anleitung von der Fotografin Christina Werner entstehen dabei interessante Fotografien im Grenzbereich zwischen Natur und Abstraktion.



Willkommen ist beim Photo Walk jeder, egal ob HobbyfotografIn oder Profi. Mit Handykamera, Spiegelreflex oder Lomo wird geknipst, gemeinsamer Nenner ist dabei die Begeisterung für Fotografie. Wer möchte, kann sich eine Kamera von Lomography ausleihen und mit analoger Fotografie experimentieren.



Eintritt: 18,- Euro