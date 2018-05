3500 Krems

Donaufestival - Day 5

05.05.2018 10:00h



Das donaufestival fragt nach künstlerischen Alternativen zu einer bleiernen, aufgeblähten Gegenwart, nach dem Potential von Be- und Entschleunigungen, Übertreibungen und Verweigerungen. Und es sucht in der Ortlosigkeit der vernetzten Welt nach etwas Altmodischem: nach Präsenz, nach Momenten der Nähe, nach online-Ritualen, nach den eigensinnigen Zeiterfahrungen der Musik und der Kunst.



10.00 Uhr

Floris Vanhoof - Bug Sounds / Vinyl Canyon

@Galerie am Eck



10.00 Uhr

Ryan Trecartin & Lizzie Fitch - Premise Place (edit 1)

@Kunsthalle Krems



10.00 Uhr

Michele Spanghero - Ad Lib.

@Kapitelsaal



11.00 Uhr

Hölle Hamburg - Regie: Ted Gaier & Peter Ott

GER 2007

88 min.

@Kino im Kesselhaus



12.00 Uhr

Sebastian Diaz Morales - Passages

@Galerie Stadtpark



13.00 Uhr

Rudi van der Merwe - Trophée

@Grafenegg



13.00 Uhr

Anders als Jetzt - Hans-Christian Dany im Gespräch mit Karin Harrasser; Moderation: Veronica Kaup-Hasler (de)

@Kino im Kesselhaus



15.30 Uhr

Pan Daijing - presents Fist Piece

@Minoritenkirche



15.30 Uhr

Barbis Ruder - CHANNELING #likemetoo

@Forum Frohner



17.00 Uhr

Phillippe Hallais

@Minoritenkirche



17.00 Uhr

Britt Hatzius - Blind Cinema

@Kino im Kesselhaus



18.00 Uhr

Anna Vasof - Loophole

@Foyer



18.00 Uhr

Elisabeth Kihlström - Late Metal

@Halle 2



18.00 Uhr

John Gerrard - Western Flag (Spindletop, Texas) & Exercise (Djibouti)

@Halle 1



18.30 Uhr

Manuel Göttsching

@Minoritenkirche



18.30 Uhr

Oreet Ashery - Passing through Metals

@Halle 3



19.00 Uhr

Stockholm-Syndrom III - Suche die Karotte!

@Unknown



19.30 Uhr

Ryan Trecartin/Felix Rothenhäusler - The Re'Search

@Halle 1



20.30 Uhr

Jakuzi

@Stadtsaal



21.30 Uhr

Nadah El Shazly

@Halle 2



22.00 Uhr

DJ-Line: Day 4 | Floriano - in Gedenken an Philipp L'heritier

@Zentrale



22.30 Uhr

Mouse on Mars - Dimensional People Ensemble

@Stadtsaal



23.30 Uhr

Perc

@Halle 2