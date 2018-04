3500 Krems

Donaufestival - Day 1

27.04.2018 12:00h



Das donaufestival fragt nach künstlerischen Alternativen zu einer bleiernen, aufgeblähten Gegenwart, nach dem Potential von Be- und Entschleunigungen, Übertreibungen und Verweigerungen. Und es sucht in der Ortlosigkeit der vernetzten Welt nach etwas Altmodischem: nach Präsenz, nach Momenten der Nähe, nach online-Ritualen, nach den eigensinnigen Zeiterfahrungen der Musik und der Kunst.





12.00 Uhr

Sebastian Diaz - Morales Passages

@Galerie Stadtpark



12.00 Uhr

Marina Gioti - Polysomnogarden

@Forum Frohner



14.00 Uhr

Floris Vanhoof - Bug Sounds / Vinyl Canyon

@Galerie am Eck



14.00 Uhr

Michele Spanghero - Ad Lib.

@Kapitelsaal



14.00 Uhr

Lanark - Artefax

@Minoritenkirche



18.00 Uhr

Ryan Trecartin & Lizzie Fitch - Premise Place (edit 1)

@Kunsthalle Krems



18.00 Uhr

Anna Vasof - Loophole

@Foyer



18.00 Uhr

Elisabeth Kihlström - Late Metal

@Halle 2



18.00 Uhr

John Gerrard - Western Flag (Spindletop, Texas) & Exercise (Djibouti)

@Halle 1



18.00 Uhr Kunstraum Niederoesterreich - goes donaufestival

@Minoritenplatz



19.00 Uhr Grouper

@Minoritenkirche



19.30 Uhr

The Agency - Medusa Bionic Rise

@Halle 1



19.30 Uhr

Godspeed You! Black Emperor

@Stadtsaal



21.00 Uhr

MOPCUT

@Halle 2



22.00 Uhr

DJ-Line: Day 1 | Inou Ki Endo

@Zentrale



22.00 Uhr

Laurel Halo

@Stadtsaal



23.00 Uhr

Lightning Bolt

@Halle 2