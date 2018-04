Johann-Nepomuk-Vogl-Platz, 1180 Wien

Am Vogl-Markt

28.04.2018 13:00h



Fotocredits: space and place

Im Rahmen des KUNST.FEST.WÄHRING lädt die Stadtinitiative space and place vom 28. April bis 20. Mai 2018 mit vielfältigen Aktivitäten für alle ins öffentliche Wohnzimmer am Johann-Nepomuk-Vogl-Platz in Währing ein. Nachdem in den vergangenen Jahren erfolgreich der Dornerplatz im 17. Bezirk Hernals bespielt wurde, zieht es die Stadtmacher- und StadtforscherInnen jetzt nur wenige Schritte weiter auf den „Vogl-Markt“ in Währing. Ab 28. April heißt es dann dort: „Da wird´s ja immer schöner, AM VOGL-MARKT!“



SA / 28. April

13:00 UHR

Der Startschuss der Projektreihe „AM VOGL-MARKT“ erfolgt am Samstag, 28. April mit den beiden Projekten „REGEN.WALD“ und „PLAUDERBANKL“ – zeitgleich mit der Eröffnung des KUNST.FEST.WÄHRING durch Bezirksvorsteherin Silvia Nossek um 13:00 Uhr.



SA / 28. April – SA / 20. Mai

GANZTÄGIG

REGEN.WALD

Upcycling-Umbrella-Installation von Alain Tisserand & Karin Prauhart, GrätzelbewohnerInnen

Mit der erstmaligen Hängung von sogenannten Schirmkugeln am Vogl-Markt soll der Platz während der Dauer des KUNST.FEST.WÄHRING neu in Erscheinung treten. Die Botschaft lautet: Aus Alt mach Neu! Mit etwas Aufmerksamkeit und Kreativität kann sich der „Vogl-Markt“ in neuem Kleide sehen lassen.



SA / 28. April – SA / 20. Mai

GANZTÄGIG

PLAUDERBANKL

Z’ammsetzen & Z’ammreden von Brigitte Vettori & Leo Wagner, space and place

Die Aktion fördert den Austausch zwischen BewohnerInnen und BesucherInnen des Vogl-Marktes und Gelegenheiten für zwanglose Plauderei werden geschaffen. Nimm Platz und lass dich überraschen, wohin die Reise geht! Für unerwartet gute Gespräche und neue Bekanntschaften wird keine Haftung übernommen ;-)



WEITERE TERMINE:



MI / 2. Mai + MI / 9. Mai

16:00 – 18:00 UUHR

BEWEG DICH!

Hindernislauf & Balance mit Benjamin Ergün & Team, WiiR-Verein



MI / 16. Mai

17:00 – 19:00 Uhr

AUDIOSKOP

Marktklänge von Nikolaus Hartmann mit Musser & Schwamberger





Alle Veranstaltungen finden bei jedem Wetter statt und sind kostenfrei!

Und so geht´s zum Johann-Nepomuk-Vogl-Platz:

42er oder 9er Straßenbahn (Station Vinzenzgasse)

oder U6 Michelbeuern-AKH oder mit dem Fahrrad