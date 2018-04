Kinderbuchhandlung Fabelhaft, Schleifmühlgasse 6-8,1040

Fabelwelt Sale

27.04.2018 11:30h



Der wunderbare Buchladen FABELWELT schliesst nach 6 Jahren, es gibt tolle Bücher in diversen Sprachen, Bastelbücher, Stofftiere, Geschenke für Gross und Klein u.v.m.



Catering bei Schmatzfatz, buy 2 books, get a drink or cake for free.

Please come and join!!! Bring lots of friends !