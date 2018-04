Künstlerhaus 1050

niemand bastelt für den MAYDAY

mit kaffee und kuchen!



niemand öffnet raum zum austauschen und vorbereiten für die parade am 1.mai

wie wollt ihr eure prekäre lebenssituation ausdrücken?

was für protestformen findet ihr spannend?

wie lassen sich inhalte auf demonstrationen gut vermitteln?

inspiration gibt es aus der jahrzentelangen interventionsgeschichte und erfahrungen von niemand und uns allen,

also: konkretes basteln, schaffen, werken – grundlegende materialien für schilder und transparente ist vorhanden



meldet euch unter contact@mayday.jetzt wenn ihr spezielles material braucht



/// kooperation mit MAYDAY18 und oeh_akbild



niemand ist prekär

niemand verweist auf die MAYDAY

niemand wird am 28.april ab 14h zum demo-bastel-treffen ins künstlerhaus kommen

niemand kommt am 1.mai um 12h zum praterstern