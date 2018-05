Theater an der Gumpendorfer Straße

TAGebuch Slam

Fotocredits: Anna Konrath

„Pubertät kann wirklich erheiternd sein, wenn man darüber hinweg ist.“ DER STANDARD



Oh, süße Fremdscham: Wer kennt sie nicht? Die glorios peinlichen und umso amüsanteren Tagebuch-Ergüsse aus Teenagerzeiten, Reisetagebüchern oder einfach von damals? Wir haben sie!



Eine peinlich-lustige Zeitreise in die Abgründe der eigenen und fremden Pubertät und Kindheit. Ehrlich, berührend, schonungslos, betrübt, übertrieben, sehnsüchtig, haltlos und unverstanden. So waren und sind sie, unsere Schul- und Jugendjahre. Und so sind unsere Tagebucheinträge aus dieser wilden und unberechenbaren Zeit des Erwachsenwerdens.



Im TAG lesen Laien aus ihren alten Tagebüchern vor. Das Publikum entscheidet über die Siegerin/den Sieger des Abends, die/der sich über einen Taschengeldzuschuss freuen kann. Eine Reality-Show der etwas anderen Art – mit Sicherheit der persönlichste aller Slams.



MODERATION Diana Köhle

TEILNEHMER/INNEN bitte bei diana@liebestagebuch.at anmelden

KARTEN Vorverkauf/Abendkassa/online: 11 Euro

Vorverkauf/Abendkassa ermäßigt: 9 Euro