Dessous, Anton-Scharff Gasse 4, 1120 Wien

Dreisechsfuenf 32: Lebenselixier

06.05.2018 16:00h



DREISECHSFUENF #03, Tag 2



So 06.05 Lebenselixier – ein Abend – 5 Positionen

(16:00 – 20:00)



Künstler*innen:

Daniela Gallée

Ela Migacz-Sczepaniak

Christiane Spatt

Elisabeth Schafzahl

Philipp Wegan



kuratiert von Precarium – Labor für Kunst

www.precarium.at

PRECARIUM freut sich am Kunstfestival 365 teilzunehmen.



PRECARIUM schenkt aus: LEBENSELIXIER



Das LEBENSELIXIER von PRECARIUM entsteht in Anlehnung an Theriak, der in Venedig öffentlich am Markusplatz zubereitet wurde. Hat in vergangenen Jahrzehnten die Frage Was ist Kunst? für Inhalt gesorgt, geben wir es heute billiger: Wir proklamieren die Notwendigkeit von Kunst. (Gegen den politischen Imperativ des Ein- und Aussparens.) Das Getränk ist gratis. Unser Lebenselixier enthält im Unterschied zum Originaltheriak kein Opium.



Die fünf Kunstschaffenden zeigen Ikonoklastisch – Ikonografisches. Küntlerische Verweise, in denen sich Darstellbarkeit entzieht bzw. entzogen werden soll: Übermalungen, Verknüpfungen. Ein Hungertuch, Wohnungsoberflächen als Bildgenre, geopolitische Reflexionen, textile Neuverknüpfungen kultureller Codes und Reaktionen auf eine grassierende Gratiszeitung ergeben das Spektrum der fünf Kunstschaffenden.



PRECARIUM – LABOR FÜR KUNST – Elisabeth Schafzahl, Philipp Wegan - www.precarium.at



Im Rahmen des Kunstfestivals

DREISECHSFUENF #03

15 Tage | 15 Kurator*innen | 15 Ausstellungen

05/05/18 - 19/05/18

Mo-Fr: 19:00 - 22:00

Sa: 19:00 - 04:00

So: 16:00 - 20:00

www.dreisechsfuenf.com

www.facebook.com/DREISECHSFUENF



Location: Dessous

Anton-Scharff Gasse 4, 1120 Vienna

http://thedessous.com