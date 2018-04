Semper Depot

Diplomausstellungen der Fotoklasse

Diplomausstellungen der Fotoklasse der Akademie der bildenden Künste Wien



Vernissage

Dienstag, 24.04.2018, 15 Uhr bis 21 Uhr





Ernst Miesgang – VERSCHLUNGEN VON DER ZONE



Ich verstehe meine künstlerische Praxis als Arbeitsprozess an einem zerbrochenen, zerstückelten und zerrissenen Bild unserer postmodernen Welt.

www.ernstmiesgang.com





Patrick Trotter – I EXIST



Ich existiere. Ja wirklich. Schau, das bin ich. Da bin ich gerade in. Und da, da bin ich. Und das auch. Erinnerst du dich?





Rudi Rapf - »MEN OF GOOD WILL.«



»Men of Good will.«

ist ein fragmentiertes Panorama einer Wiener Straßenecke, dass die kleinen und großen Dramen des Alltags vereint. Die Geschichten über Menschen und deren soziale Interaktionen beruhen zwar auf wahren Gegebenheiten, spielen aber, durch eine große Portion von Absurdität und Komik, auch immer mit ihrer Glaubwürdigkeit.





Die Ausstellung ist vom 24.04 - 30.04, jeweils von 15-19 Uhr im Foto Studio der Akademie der bildenden Künste Wien zu sehen.